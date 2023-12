Nikolaus im Dienst

Kerstin Fischer schreibt über den rastlosen Gabenbringer im Kyffhäuserkreis.

Einmal im Jahr greifen Kinder ganz freiwillig zu Bürste und Schwamm und bringen ihre Stiefel auf Vordermann. Schließlich will niemand leer ausgehen, wenn der brave Mann am Nikolaustag Apfelsinen, Lebkuchen und Schokoladenweihnachtsmänner in die Treter verteilt.

Auch viele Geschäfte springen auf den Zug und füllen Stiefel, die die kleine Kundschaft vorher im Laden abgegeben hat. Was äußerst praktisch ist, weil sich so gleich doppelt Süßes abstauben lässt.

Ein vorfristiges Nikolausgeschenk hat sich auch die Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen bereitet, die nach sieben Tagen havariebedingter Schließzeit am Dienstag wieder Stammpublikum und Schulkinder zum Entspannen und Schwimmen empfing. Dazwischen lagen arbeitsreiche Tage mit Heizungsaus-, -einbau sowie -anschluss. Inzwischen hat der Relaxtempel wieder 32 Grad Wasser- und 29 Grad Lufttemperatur. Da würde sich glatt auch Nikolaus wohlfühlen. Doch keine Sorge, der behält den Mantel an, schuftet lieber weiter und wird ab 16 Uhr unter anderem vor der Therme seine Gaben unter die Menschen bringen.