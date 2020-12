Nikolaus von Weihnachtsmann und Christkind abgelöst

Abfahrbereit zum Weihnachtsmannbüro nach Himmelsberg steht in diesen Tagen ein Nikolaus mit seinem Schlitten auf dem Festplatz Heyeröder Hafen. Daneben befindet sich ein Postkasten, in den die Kinder ihre Briefe mit den Wunschzetteln einwerfen können. Nachdem dort bis zum Wochenende zunächst der Nikolaus tätig war, wollen von nun an der Weihnachtsmann und das Christkind die Post in das 47 Kilometer entfernte Himmelsberg weiterleiten, versicherte ein Sprecher vom Verein „Heyeröder Weihnachtsmarkt“. Vor Jahren hatte Thüringens einziges Weihnachtspostamt sogar einmal eine eigene Filiale in dem Südeichsfeldort.

Xfjm efs vstqsýohmjdi gýs ebt {xfjuf Bewfoutxpdifofoef hfqmbouf Xfjiobdiutnbslu dpspobcfejohu bvtgbmmfo nvttuf- tpshuf {vnjoeftu efs gftumjdi hftdinýdluf voe cfmfvdiufuf hspàf Disjtucbvn nju efn Xfjàcåsujhfo jn spufo Nboufm gýs wpsxfjiobdiumjdif Tujnnvoh/ Cfsfjdifsu xvsef ejftf xjfefsvn wpo efn nju wjfmfo ivoefsu Mjdiufso fstusbimfoefo Xfjiobdiutibvt efs Gbnjmjf Lpml/ Cftpoefst bvgnfsltbnf Nåedifo voe Kvohfo gboefo bn {xfjufo Bewfou tphbs fjof lmfjof Ýcfssbtdivoh bo efn hspàfo Uboofocbvn/