Nikolausbilder sollen Galerie schmücken

Die Galerie am Schlossberg in Sondershausen soll mit Nikolausbildern geschmückt werden.

Eine 500 Jahre alte Holzfigur vom Heiligen Nikolaus dient als Vorlage für eine Malaktion im Advent, die sich die Mitarbeiter vom Schlossmuseum und der Galerie am Schlossberg in Sondershausen gemeinsam ausdachten. Die Statue wird im Sondershäuser Schloss aufbewahrt. Mit selbstgemalten bunten Bildern vom Nikolaus, auf den die Tradition zurückgeht, sich jedes Jahr am 6. Dezember heimlich zu beschenken, soll das Galerie-Einkaufszentrum in den Tagen vor Weihnachten festlich geschmückt werden. Das teilt das Team vom Schlossmuseum mit.