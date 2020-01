Noch immer kein Plan fürs BIC

Das Nordthüringer Gründerzentrum BIC hat seit Beginn des Jahres einen Anteilseigner weniger. Die Stadt Nordhausen hat ihren Austritt erklärt. Die GmbH hat die Anteile selbst übernommen. Keiner der drei verbliebenen Gesellschafter wollte die 25 Prozent übernehmen. Neben der Stadt Nordhausen sind auch die Landkreise Nordhausen und Kyffhäuser sowie die Stadt Sondershausen am Unternehmen beteiligt.

Die Frage nach der Zukunft des BIC (Business and Innovation Centre) stellt sich nicht zum ersten Mal. 2012 musste es vor der Pleite gerettet werden. 2017 musste erneut ein Fehlbetrag ausgeglichen werden. Ab 2018 hatte das BIC nur noch einen Standort in Sondershausen. Ein neues Konzept sollte her. Schließlich hatte die Auslastung des Hauses in Sondershausen immer wieder Probleme verursacht.

Passiert ist aber offenbar nichts. Nur die Stadt Nordhausen hat die Reißleine gezogen. Einen Auftrag erfülle das BIC, nachdem der Standort in Nordhausen nicht mehr existiere, keinen mehr für die Stadt. Die Wirtschaftsförderung könne nicht von Sondershausen aus erfolgen, zudem habe sich diese in Form der GmbH nicht bewährt. Auch von neuen Aufgaben und der Änderung des Gesellschaftszwecks verspreche man sich nichts, heißt es im Beschluss des Nordhäuser Stadtrats zum Austritt aus der GmbH.

Bei der Stadt Sondershausen, die sich eine stärkere überregionale Ausrichtung gewünscht hatte, hat man sich derweil noch keine neue Gedanken gemacht, wie es weitergehen könne. Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) kennt die Diskussionen persönlich nicht. Aber man werde sich mit dem Thema befassen, erklärte er auf Nachfrage.

Auch im Landratsamt hat sich in den vergangenen zwei Jahren die Aussage nicht geändert. Es gibt nicht viel zu sagen weder zu einer möglichen Neuausrichtung noch, ob man überhaupt an der Gesellschaft festhalten werde. Die Diskussion über das BIC müsse politisch geführt werden, erklärte der Pressesprecher des Landratsamt Heinz-Ulrich Thiele. Die Gesellschaft verursache aktuell keine Kosten. Gemeinsam mit den Fraktionen des Kreistag müsse über das Thema gesprochen werden. Die Verwaltung entscheide nicht allein. Akut aber gebe es keinen Handlungsbedarf.

Im Jahresbericht für 2018 hieß es, die „Situation im Kyffhäuserkreis hat sich weiter stabilisiert. Die Auslastung liegt derzeitig in 2019 bei 81,6 Prozent.“ Mit der Aufgabe des Nordhäuser Standorts seien aber auch die Umsatzerlöse gesunken. Neben den Mieteinnahmen in Sondershausen seien Projekte eine weitere Einnahmequelle. Aber hier liefen in den vergangenen Jahren viele aus. Bis Ende 2021 läuft noch das Projekt Thüringer Gründungswettbewerb. Der Jahresüberschuss lag 2018 bei rund 22.000 Euro. Aufgrund des Verlustvortrags aus dem vergangenen Jahr weist die Gesellschaft weiterhin einen Bilanzverlust von rund 35.000 Euro aus. Eine vollbeschäftigte Mitarbeiterin und drei geringfügig Beschäftigte gehören zum Unternehmen.