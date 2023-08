Noch kein Sonnenstrom für K-Utec-Ladesäulen

Sondershausen. Sondershäuser Unternehmen hat Solaranlage für Eigenbedarf geplant, Installationsfirma aber ist in Verzug.

Strom für mindestens zehn Elektroautos und alle Lampen und Computer im Firmengebäude sollte beim Sondershäuser Unternehmen K-Utec schon ab Juli auf dem eigenen Dach aus der Energie der Sonne gezapft werden. An den Parkplätzen vor dem Haus stehen bereits Ladesäulen bereit. Energie liefere allerdings noch keine der firmeneigenen Stromtankstellen, bedauert K-Utec-Geschäftsführer Heiner Marx. „Noch ist keine einzige Solarzellen-Platte für die Photovoltaik-Anlage auf unserem Hallendach installiert. Dabei hatten wir eine Bad Langensalzaer Firma beauftragt, die Anlage schon vor mehr als einem Monat fertigzustellen.“

Wahrscheinlich liege es an den extrem langen Lieferzeiten für einige Solaranlagen-Module, dass die Bauarbeiten noch nicht einmal angefangen haben. Verzögerungen gibt es laut Marx allerdings auch bei einem weiteren Vorhaben auf dem Firmengelände, das mit dem Photovoltaik-Projekt in Zusammenhang steht. „Erst vor wenigen Tagen haben wir die Abrissgenehmigung für das alte Magazin-Gebäude erhalten und gleichzeitig wenigstens auch die Erlaubnis, an gleicher Stelle eine neu Lagerhalle zu errichten“, so Marx. In dem neuen Gebäude sollen unter anderem die Steuereinheit für die Solaranlage sowie ein Elektro­energiespeicher mit einer Kapazität von etwa 90 Kilowatt Platz finden. Darüber hinaus biete die neue Halle idealen Raum für Firmenfeste, schmunzelt der Chef.

Wartezeit auf Trafo schränkt Erweiterungspläne ein

Die geplante Photovoltaik-Anlage soll bei optimaler Sonneneinstrahlung bis zu 100 Kilowatt Strom liefern. Dafür würden, so Marx, etwa 200 Quadratmeter Dachfläche mit Paneelen belegt. „Das System wäre in Zukunft noch ausbaubar. Wir haben ungefähr 4000 Quadratmeter Fläche auf den Hallendächern zur Verfügung.“ Ganz unabhängig vom öffentlichen Stromnetz könne das Unternehmen in absehbarer Zeit allerdings wohl auch bei voller Auslastung der Dachflächen nicht betrieben werden, schätzt der Geschäftsführer ein. „Wenn wir alle unsere technischen Anlagen hochfahren, reicht die Solarenergie trotz Speicher sicher nicht aus.“

Das alte Magazin weicht einer neuen Lagerhalle, in der auch die Stromspeicher Platz finden. Foto: Henning Most

Außerdem setzen Lieferengpässe einem weiteren Ausbau der Solaranlage schon jetzt Grenzen. „Um mehr Sonnenenergie aufnehmen zu können, bräuchten wir einen leistungsfähigeren Transformator auf dem Firmengelände. Auf den müssten wir aber mir Sicherheit 16 Monate oder auch eineinhalb Jahre warten“, hat Marx bereits nachgeforscht.