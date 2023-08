Noch keine Entwarnung zu verunreinigtem Trinkwasser

Das Wasser in Gehofen und Nausitz muss weiterhin abgekocht werden, bevor es zum Nahrungszubereiten, Zähneputzen oder Reinigen offener Wunden benutzt wird.

Gehofen/Nausitz. Nicht nur der lokale Wasserversorger untersucht die Proben; auch das Landesamt für Verbraucherschutz ist in dem Fall involviert.

Eine offizielle Entwarnung für die Einwohner von Gehofen und Nausitz gibt es noch nicht. Nach wie vor soll das bakteriell verunreinigte Leitungswasser vor Gebrauch abgekocht werden. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, wurden zuletzt an fünf repräsentativen Entnahmestellen Proben entnommen. Durch das Gesundheitsamt wurde eine amtliche mikrobiologische Probe in der Kita Gehofen entnommen. Die Untersuchungsergebnisse der akkreditierten Labore des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes und des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz stehen aber noch aus. Sie werden für Freitag erwartet, sagte eine Kreissprecherin. Eine Entwarnung über die Aufhebung des Abkochgebotes erfolge durch Verteilen einer Postwurfsendung.