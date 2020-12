Nordhäuser Theaterkochshow live im Netz

Kareen Schlangen ist seit 2011 an der Hochschule Nordhausen als Lehrkraft für Marketing, Innovation und Kommunikation tätig.

Nordhausen. Via Livestream können Interessierte am Mittwoch, 30. Dezember, die nächste Auflage der Theaterkochshow „Küchenklatsch bei Klajner“ verfolgen. Beginn ist 19.30 Uhr auf der Facebook- und Instagramseite des Theaters Nordhausen. Intendant Daniel Klajner will dieses Mal mit Kareen Schlangen über die Welt und das Theater plaudern und zugleich ein leckeres, zur Nachahmung empfohlenes Menü kochen.

Kareen Schlangen ist seit 2011 an der Hochschule Nordhausen als Lehrkraft für Marketing, Innovation und Kommunikation tätig. Freiberuflich arbeitet sie als Dozentin, Trainerin und Beraterin, etwa für klein- und mittelständische Unternehmen, kommunale Einrichtungen und Bildungsinstitutionen.

Am 30. Dezember kocht sie Rote-Beete-Quiche mit Hirtenkäse und serviert dazu einen Apfel-Nuss-Salat. Intendant Klajner wird einen Erdnussbutter-Dip zubereiten. Wer möchte, kann sich die Rezepte auf www.theater-nordhausen.de herunterladen und live in der eigenen Küche mitkochen.

Weitere Folgen der Theaterkochshow „Küchenklatsch bei Klajner – Digital“ sind für den 8. Januar mit dem Erfurter Theaterintendant Guy Montavon und den 22. Januar mit dem Regisseur und Politiker Bernhard Stengele geplant. red