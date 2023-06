Nordhausen: Freiluft-Konzerte in der Brennerei

Nordhausen. Kabarett und Dudelsackmusik gibt es am letzten Juniwochenende in der Traditionsbrennerei in Nordhausen.

Drei Abende verwandelt sich die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei vom 30. Juni bis 2. Juli wieder in einen Konzerthof. Den Anfang machen am Freitagabend Scruffy Mutts & Friends mit rockiger Musik, Dudelsack und kleiner Feuershow. Weiter geht es am Samstag mit dem Nordhäuser Sänger Ronald Gäßlein, der die Stimmung des historischen Ensembles mit seinen Melodien sehr gut einzufangen weiß. Und am Sonntag folgen die Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle. Um 17 Uhr heißt es „5 % Würde“. Alle drei Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt.