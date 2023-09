Nordhausen: Konzerte mit Stevie Wonder Songs

Nordhausen. Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen widmen Sänger Veranstaltungsreihe.

Dem US-amerikanischen Soul- und Popsänger Stevie Wonder widmet das Theater Nordhausen unter dem Titel „You Are the Sunshine of My Life“ mehrere Sonderkonzerte. Am Samstag, 16. September erklingt um 19.30 Uhr im Theater im Anbau erstmals das Konzert „Stevie Wonder – Die Legende“. Unter der musikalischen Leitung von Svetlomir Zlatkov sind in diesem Sonderkonzert unter anderem Titel wie „I Just Called to Say I Love You“, „Superstition“, „For Once in My Life“ und natürlich der titelgebende Song „You Are the Sunshine of My Life“ zu erleben.

Loh-Orchester spielt Arrangements von Viktor Åslund

Mit Songs wie „My Cherie Amour“ oder „Superstition“ wurde Stevie Wonder einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der USA. Er gilt inzwischen weltweit als Musikone. Bei ihm findet sich alles: Gospel, Funk, Reggae, Blues und klassische Anlehnungen, oft genial miteinander verknüpft. Stevie Wonder erhielt bislang 25 Grammys, einen Golden Globe und 1984 für „I Just Called to Say I Love You“ einen Oscar, den er Nelson Mandela widmete. 1999 bekam Stevie Wonder den inoffiziellen Nobelpreis für Musik, den Polar Music Prize, 2009 wurde ihm durch den amerikanischen Präsidenten Barack Obama der Gershwin-Preis verliehen.

Die Sängerin Nyassa Alberta sowie die Sänger Peter Saurbier und Marvin Scott lassen das Publikum, getragen von den Arrangements von Viktor Åslund, die Magie von Stevie Wonders größten Hits erleben. Zu hören sein wird das Loh-Orchester Sondershausen.

Weitere Termine: 14. und 15. Oktober, 11. November und 28. Dezember im Theater Nordhausen, Theater im Anbau