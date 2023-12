Nordmanntanne ist der Klassiker und wird gern gekauft

Kyffhäuserkreis Spätestens Samstag ist Schluss: Wie überall geht auch im Kyffhäuserkreis der Weihnachtsbaumverkauf in den nächsten Tagen zu Ende

Er gehört zum Fest fest wie der Stollen, Plätzchen oder die Weihnachtsgans: der Weihnachtsbaum. Schön geschmückt mit Kugeln und Lichtern ist die Tanne der glänzende Mittelpunkt an Weihnachten. Ende November startete in diesem Jahr auch in der Kyffhäuserregion der Weihnachtsbaumverkauf in den Baumärkten, großen Einkaufszentren und einschlägigen Geschäften. Wer jetzt noch keinen hat, wird immer noch fündig. Mit etwas Glück sogar noch bis zum 23. Dezember.

Der Forstbetrieb Josef Schauerte aus dem Sauerland kommt bereits seit 30 Jahren nach Sondershausen, um Weihnachtsbäume zu verkaufen. „Von 50 Zentimeter bis vier Meter Größe ist alles dabei“, sagt Andreas Schauerte. Der Klassiker und sehr gut nachgefragt sei wie immer die Nordmanntanne. Zudem habe man noch Korktannen und Nobilis-Tannen im Angebot. Die Preise seien dabei so wie im vergangenen Jahr, betonte Schauerte. Da es sich bei dem Betrieb um einen Selbsterzeuger handele, könnten immer frische Bäume angeboten werden, die zudem ungespritzt seien.

Andreas Schauerte zeigt eine Nordmanntanne, die von der Kundschaft in Sondershausen gern ausgesucht wird. Foto: Christoph Vogel

„Die hier stehen, sind erst am Sonntag geschlagen worden“, erzählt Andreas Schauerte. Bislang würde das Geschäft gut laufen, habe man doch viele Stammkunden, die Jahr für Jahr auf dem Edeka-Parkplatz in der Frankenhäuser Straße ihren Weihnachtsbaum aussuchen. Trotz unterschiedlicher Geschmäcker und Platzkapazität in der guten Stube würden hier fast alle ihren gewünschten Weihnachtsbaum finden, so Schauerte. Mindestens bis Freitag könne man bei ihm noch einen Baum bekommen, vielleicht sogar auch noch am Samstag.

Nicht jede Tanne eignet sich für jedes Wohnzimmer. Darauf hat sich der Heldrunger Zierpflanzenanbau von Ines Pfau eingestellt. Für jeden ist etwas dabei, versichert Christopher Pfau, in einem Meer aus Weihnachtsbäumen stehend. Die einen sind so groß wie ein Kind, andere überragen einen Erwachsenen noch um einen halben Meter. Von 1,30 Meter bis 2,50 Meter ist alles dabei, lächelt Pfau. Er bezog am 4. Dezember vor dem Arterner Rathaus einen Verkaufsplatz, der dem treuen Stammklientel schon seit 30 Jahren und länger wohl bekannt ist.

Nordmanntanne wird am meisten verkauft

Die Auswahl an Tannen ist groß - sie stammen zwar nicht aus eigenem Anbau, sondern von Plantagen aus Bayern und der Eifel, werden aber durch die Heldrunger jedes Jahr im Sommer persönlich und vor Ort ausgewählt. Der Klassiker unter den Christbäumen ist die Nordmanntanne. Der Baumverkauf laufe prima, erzählt Pfau. Und die Nordmanntanne sei einer der Bestseller. Auch Nobilis-Bäume, eine Edel-Tanne, nehmen Pfaus regelmäßig mit in ihr Weihnachtsbaumangebot auf. Auch Nobilis könne mit dem aromatischenn Duft punkten. Die Tanne ist lange haltbar, nadele nicht und böte biegsame Nadeln. Eine vergleichsweise geringere Nachfrage gebe es nach Blautannen.

Für manch einen Baumkäufer ist die Entscheidungsphase, welche Tanne zum großen Fest mit Kugeln und Lametta verziert werden soll, nach nicht einmal einer Minute abgeschlossen. Bei einem Kunden hätte man den sekundenschnellen Entscheidungsprozess fast als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen können. Die Wahl fällt auf eine Nordmanntanne - hoch gewachsen, mit dichtem Netz voller Tannenzweige und doch mit schlanker Silhouette. Apropos schlank: Die Christbäume, deren Tannengezweig weniger Platz in der Breite benötigt, sei gefragt, so Pfau. In der Regel seien es auch die Bäume, die zuerst ausverkauft seien. Kunden, die sich den besten Baum schnappen wollen, sollten so früh wie möglich kommen, rät Pfau. Voraussichtlich bis 21. Dezember wird Christopher Pfau Position vor dem Artern Rathaus beziehen.

Nach einem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr hatte Christopher Schulze in seinem Fachgeschäft Boden und Farbe in Oldisleben in diesem Jahr mutig rund zwei Dutzend Tannenbäume geordert: Nordmann-Tannen, groß gewachsen und frisch geschlagen aus dem Harz. „Die sahen aus wie gemalt“, schwärmt Schulze, der auf dem Hof jeden einzelnen Baum in seiner vollen Schönheit präsentierte. Damit traf der BoFa-Geschäftsführer den Nerv seiner Kundschaft. „Nach einem Post in den sozialen Netzwerken waren fast alle Tannenbäume auf einen Schlag weg“, berichtet der Geschäftsführer. Die verbliebenen Bäume hätten dann beim Hof-Weihnachtsmarkt auch noch ihre Käufer gefunden, so dass der gesamte Bestand bereits am zweiten Adventswochenende ausverkauft gewesen sei. Das nächste Jahr will Schulze seinen Weihnachtsbaumverkauf größer aufziehen. „Die Nachfrage ist da und den Platz dafür habe ich auch“, sagt der junge Mann.