Nordthüringen: Beratung für Gründer

Nordthüringen. IHK Erfurt bietet in Nordthüringen einen Beratungstag für Gründer und Jungunternehmer.

Gemeinsam mit dem Projekt „ThEx Enterprise“ (Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum) bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt ein Beratungs-, Service- und Netzwerkangebot für Gründungsinteressierte, so Christian Böduel, Leiter der Nordthüringer IHK-Regionalbüros. Gründungsinteressierte und Jungunternehmer sind zum Gründerfrühstück am 21. März um 10 Uhr in das Jugendgäste- und Bildungshaus Rothleimmühle, Parkallee 2, in Nordhausen eingeladen. Nach einem Vortrag „Engagement im Ehrenamt und Mitwirkung in Gremien“ wird zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in der Gründungsphase beraten und werden Angebote für eine digitale Präsenz mit regionaler Verortung präsentiert. Anmeldung bis 10. März, Telefon: 03631/ 9 08 20 oder per Mail: rb-nord@erfurt.ihk.de.