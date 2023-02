Nordthüringen: Zoll zieht an neuen Standort

Umzug des Zolls in Nordhausen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Zollservicepunkt ziehen am 1. März 2023 in ein neues Dienstgebäude in Nordhausen.

Nordhausen. Der Dienstbetrieb wird nach dem Umzug am 2. März wieder aufgenommen in einem barrierefreien Standort in der Rothenburgstraße 10 aufgenommen.

Am 1. März ziehen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Zollservicepunkt am Standort Nordhausen um und werden anschließend den Dienstbetrieb in der neuen Liegenschaft in der Rothenburgstraße 10 in Nordhausen aufnehmen. Das teilte der Zoll Erfurt mit. Der Dienstbetrieb in der bisherigen Liegenschaft in der Bahnhofstraße 21 wird am 28. Februar nach Dienstende eingestellt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Zollservicepunkt werden am 2. März den Dienstbetrieb wieder aufnehmen.

Die bisherigen Öffnungs- und Sprechzeiten sowie Telefonnummern ändern sich nicht. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist unter der Telefonnummer: 03631/ 4 62 61 00 und der Zollservicepunkt unter der Nummer: 03631/ 4 62 62 00 erreichbar. Während des Umzugs kann die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt sein.

„Mit dem Umzug ziehen die Zöllnerinnen und Zöllner in ein modernes Dienstgebäude, das für die Bürgerinnen und Bürger, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gut zu erreichen und vor allem barrierefrei ist“, teilte Sarah Köthe, Sprecherin des Hauptzollamtes Erfurt mit.

Öffnungszeiten: Montag, 7 bis 12 Uhr; Dienstag, 12.30 bis 17.30 Uhr und Donnerstag, 10.30 bis 15.30 Uhr.