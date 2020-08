Ein fünfjähriger Junge sitzt allein auf einer Schaukel auf einem Spielplatz. Nicht alle Eltern können sich die Teilhabe ihres Kindes an Freizeitangeboten leisten.

Nordthüringer Abgeordnete Steinke fordert Kinder-Grundsicherung

Mit einem eindringlichen Appell und Kritik an der Bundesregierung hat Kersten Steinke, Linken-Abgeordnete aus Nordthüringen, auf die neueste Studie zu wachsender Kinderarmut in Deutschland reagiert. „Kinderarmut ist in unserem reichen Land ein unfassbarer Skandal, weil sie die Zukunft verbaut. Damit einhergehen oft ungleiche Bildungs-, Ausbildungs-, und Lebenschancen. Es ist ein schwerwiegendes Versäumnis seitens der Koalition von CDU/CSU/SPD, bei diesem Thema nie eine entscheidende Verbesserung herbeigeführt zu haben“, kritisierte die Politikerin, die aus Bad Frankenhausen stammt.

Die Corona-Pandemie führe insbesondere bei Eltern in Teilzeit oder als Minijobber zu noch mehr Armut von Kindern. Steinke: „Es braucht eine nationale Kraftanstrengung, um Kinderarmut entschlossen zurückzudrängen und Familien besser zu unterstützen.“ Ihre Partei fordere eine Kindergrundsicherung, die dafür sorgen würde, dass die Mittel bei den Kindern ankommen.

2,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung in Armut auf – das seien 21,3 Prozent aller unter 18-Jährigen in Deutschland. Fast jedes siebte Kind (13,8 Prozent) erhält demnach Grundsicherung.