Novalisweg durch Greußen

Dem deutschen Schriftsteller und Philosophen Friedrich von Hardenberg (1772 - 1801), auch als Novalis bekannt, kommt in der Region eine bedeutende Rolle zu. Vor über 200 Jahren war der Dichter von seinem Ausbildungsort in Bad Tennstedt über einen Zeitraum von zwei Jahren regelmäßig zu seiner Braut Sophie von Kühn nach Grüningen geritten. Novalis ist ein bedeutender Frühromantiker, der in der Region gewirkt hat. Er ist zudem Namensgeber der Novalis-Diakonie, des Trägers des Pflegeheims „Schloss Sophie von Kühn“ in Grüningen sowie der Thüringer Gemeinschaftsschule in Greußen. Ihm zu Ehren wird seit fast zwei Jahrzehnten jedes Jahr ein Novalis-Ritt von Bad Tennstedt nach Grüningen veranstaltet. Am Zielort gibt es dann traditionell eine große Kaffeetafel, Musik und ein Programm für die Bewohner des Pflegeheims und die Besucher. In Anlehnung an die Geschichte und Bedeutung Friedrich von Hardenbergs habe man seitens der Stadt und der Novalis-Stiftung überlegt, einen Novalisweg von Greußen nach Grüningen auszuweisen. Es wurde beschlossen, an drei Stationen – dem Schulgebäude der TGS, dem Seniorenzentrum „Am Waidhof“ in Greußen sowie dem Pflegeheim „Schloss Sophie von Kühn“ – Informationstafeln aufzustellen. Zudem befinden sich auf dem Weg durch die Stadt noch mehrere Hinweisschilder. „Damit haben wir den Novalis-Ritt in etwa nachgestellt“, so der Greußener Bürgermeister René Hartnauer (SPD). Dies gelte zumindest für den Weg von Greußen nach Grüningen.