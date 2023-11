Novemberblues im Kuhstall Friedrichsrode

Friedrichsrode. Die Bluescats kommen am 18. November mit Tommie Harris ins Kulturnest.

Am Samstag, dem 18. November, gastieren Tommie Harris und die Bluescats im Kuhstall in Friedrichsrode. Laut Ankündigung gibt es an diesem Abend authentischen, ehrlichen und echten Blues zu hören, den die Bluescats mit Tommie Harris im Rahmen ihrer Tour präsentieren werden. Das neue Album „Ride with Mule 5“ beeindrucke mit der bluesgetränkten Stimme des Sängers. Die Zuhörer erwarte ein ganz besonderes Blueskonzert. Der Abend beginnt um 20 Uhr, so Kunsthof-Chefin Annika Gast.