Nutzen-Analysen für Bahnstrecken werden vorgestellt

Kyffhäuserkreis Der Freistaat möchte mehr Verkehr auf die Schiene verlegen. Dazu wurden acht Gleisverbindungen genau unter die Lupe genommen

Im Zuge der Mobilitätswende möchte Thüringen mehr Verkehr von der Straße aufs Gleis verlagern. Acht Strecken wurden thüringenweit einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen, um herauszufinden, welche Verbindung sich inwieweit für eine Reaktivierung eignen würde. Die Ergebnisse stellt das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am 19. Dezember ab 15.30 Uhr im Comcenter am Brühl in Erfurt vor. Anmeldungen nimmt die Pressestelle des Ministeriums entgegen.