Oberheldrungen: Adventskonzert des Chors Zwanzigzehn

Der Chor Zwanzigzehn aus Oberheldrungen war zuletzt vor drei Jahren in der Kirche in Hauteroda zu erleben.

Oberheldrungen. Der Chor Zwanzigzehn aus Oberheldrungen bietet zwei Weihnachtskonzerte im Dezember dar.

Nach der Corona-Zwangspause probt der Chor Zwanzigzehn aus Oberheldrungen seit dem Sommer wieder. Die verbliebenen Sängerinnen und Sänger haben mit ihrer neuen Chorleiterin Maria Andersen ein Weihnachtsprogramm einstudiert. Das Ergebnis soll der Öffentlichkeit am Sonntag, 11. Dezember, zu Gehör gebracht werden. Aufgelockert wird das Programm mit Instrumentaleinlagen von Nachwuchskünstlern aus dem Ort. Geplant sind zwei Aufführungen am 11. Dezember um 14 Uhr in der Kirche in Hauteroda und um 16.30 Uhr in der Kirche in Oberheldrungen. Der Eintritt ist frei.

Neue Sänger sucht der Chor ebenfalls: Wer Interesse hat, kann zur Probe immer montags ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus Oberheldrungen kommen.