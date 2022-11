Öffentlichkeitsfahndung: Diebe brechen in Otterstedt in Firmenfahrzeuge ein

Otterstedt. Einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursachten Langfinger auf einem Firmengelände. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei fandet nach drei Männern, die in mehrere Firmenfahrzeuge in Otterstedt eingebrochen sind. Die Tat ereignete sich bereits am 7.7.2022, wie die Polizei am Dienstag (15.11.2022) mitteilte.

An jenem Juliabend hätten sich die Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Straße Öhlmühle 1 verschafft. Das Gelände diene als Lagerplatz sowie Abstellort für die Fahrzeuge einer Firma. Die Polizei geht davon aus, dass die drei Männer gewaltsam in sieben Fahrzeuge beziehungsweise deren Werkzuegboxen auf den Ladeflächen einbrachen.

Zwei der drei Täter konnte die Überwachungskamera filmen. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Beute im Wert von rund 30.000 Euro

Die Täter seien daraufhin mit einem blauen Mercedes-Benz der E-Klasse (W211) vom Tatort in unbekannte Richtung geflüchtet. Überwachungskameras konnten die Täter jedoch bei dem Einbruch aufzeichnen. Wie frühere Aufnahmen zeigen, war das Fluchtfahrzeug bereits am Vortag (6.7.2022) auf dem Gelände zu sehen. Die Polizei vermutet, dass die Diebe das Gelände im Vorfeld ausspioniert hätten. Der Beuteschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt, der Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt in dem Fall und bittet um Mithilfe. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen sowie Angaben zu den Personen oder dem Fluchtfahrzeug werden unter 03631-960 entgegengenommen.

