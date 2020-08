Sondershausen. Nach den Sommerferien gelten wieder die normalen Öffnungszeiten in der Einrichtung in der Kreisstadt.

Öffnungszeiten in der Skatearena

Nach den Sommerferien gelten wieder die normalen Öffnungszeiten in der Skatearena in Sondershausen. Das Team erinnert auch daran, dass sich aufgrund der Pandemieregelungen weiterhin jeder Besucher vorab anmelden soll. Dazu genügt ein Anruf unter Telefon: 03632/75 54 51. Erreichbar ist das Team der Skatearena auch bei Facebook und Instagram. Es gelten folgende Öffnungszeiten: Montag und Sonntag geschlossen, Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag 14 bis 20 Uhr.