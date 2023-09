Offene Kirchen zum Denkmaltag in und um Wiehe

Wiehe. Das Kirchspiel Wiehe lädt Besucher zum Tag des offenen Denkmals am 10. September ein.

Das Kirchspiel Wiehe lädt zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, zu einem Gottesdienst ein und öffnet die Gotteshäuser für Besucher. In der Kirche St. Johannis in Nausitz wird der Gottesdienst um 10.15 Uhr vom Flötenkreis Roßleben begleitet. Von 10 bis 16 Uhr sind zudem die Kirchen geöffnet in Gehofen, Garnbach, Nausitz, Langenroda, Kloster Donndorf sowie die Stadtkirche und die Radwegkirche in Wiehe und die alte Kirche Donndorf.