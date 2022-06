Das Novalis-Diakonie-Seniorenzentrum „Am Waidhof“ in Greußen.

Offene Tür in der Diakonie in Greußen

Greußen. Die Novalis-Diakonie bietet Einblicke in den neuen Anbau der Tagespflege im Seniorenzentrum „Am Waidhof“ in Greußen.

Die Novalis-Diakonie veranstaltet am 7. Juli einen Tag der offenen Tür in der Tagespflege im Seniorenzentrum „Am Waidhof“ in Greußen. Ab 10 Uhr können die Einrichtung und der neue Anbau besichtigt werden. Die Kindergartenkinder führen ein Programm auf. Um 13.30 Uhr hält Pfarrer Reinhard Süpke eine Andacht.