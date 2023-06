Offene Türen auf dem Flugplatz Udersleben

Udersleben. Technikschau und Schnupperflüge: Der Aeroclub „Hans Grade“ stellt sich vor

Zum Tag der offenen Tür lädt an diesem Wochenende (1./2. Juli) der „Aeroclub Hans Grade“ auf den Flugplatz Udersleben ein. Besucher können dabei nicht nur einen Blick in die Flugzeughalle werfen, die Flugtechnik in Augenschein nehmen und mit den Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen, sondern bei Einführungsflügen im Motorflugzeug, Motorsegler und Segelflugzeug auch selbst mit einem erfahrenen Flugsportpiloten in die Luft gehen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Ingo Naumann. Um 15 Uhr wird das Kinder-Theaterstück „Matilda geht auf die Strecke“ aufgeführt. Für die Versorgung der Gäste sorgt in bewährter Weise die „Trudelklause“, außerdem brennt der Grill.