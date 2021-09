Oldisleben: Abendbaden zum Spätschwimmertarif

Oldisleben. Gut besuchtes Neptunfest im Freibad Oldisleben. Bürgermeisterin kündigt Verlängerung der Badesaison noch bis zum Wochenende an.

Wenn die Mitglieder vom Freundeskreis Oldisleben ins Freibad einladen, dann ist immer ordentlich was los. Da gibt es Programm, da wackelt die Hüpfburg, da dampfen Topf und Grill und die Oldislebener kommen verlässlich anströmt.

Das war zuletzt beim Schwimmbadfest Ende Juli so, wo die Sonne den Organisatoren zudem hochsommerliches Badewetter und damit einhergehend den wohl größten Besucheransturm der Saison bescherte. Und das war auch beim Neptunfest am vergangenen Sonntag wieder der Fall, obwohl das Thermometer bei wenig zum Freibade einladenden 21 Grad Celsius verharrte.

Immerhin. Zum Abschluss der Badesaison meinte die Sonne es noch mal gut und so tummelten sich kleine und große Freibadfreunde unter Zeltdächern, auf der großen Liegewiese oder schwimmend im Becken, vertrieben sich mit Spielen die Zeit, ließen sich schmecken, was der Kiosk hergab und warteten gespannt auf die Neptuntaufe sowie das anschließende offizielle Abbaden. Es sei eine Badesaison mit Höhen und Tiefen gewesen, erklärte René Jacob vom Freundeskreis Oldisleben, dessen Mitglieder die Stadt An der Schmücke beim Freibadbetrieb unterstützen. „Nach einem sehr sehr guten Beginn im Juni folgten der Juli und der August, in dem wir so gut wie kaum Badewetter hatten. Aber wir haben das Beste draus gemacht.“

Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) und Ortschaftsbürgermeister Joachim Pötzschke (pl) dankten dem Freundeskreis Oldisleben für die Hilfe. Und dann kam Neptun zum Zuge.

Als erstes waren drei kleine Schwimmanfängerinnen an der Reihe, die in der abgelaufenen Saison erfolgreich die Seepferdchenprüfung bestanden hatten. Mit der Kelle übergoss der Weißhaarige ihre Köpfe mit einem süßen Gebräu aus verdünnter Limonade und verpasste ihnen lustige Namen, wie „Glitzernde Seenixe“, „Zauberhafter Seestern“ und „Frecher Seeotter“. Weniger zimperlich zur Sache ging’s bei Rettungsschwimmer Pascal alias „Schüchterner Saibling“, der einen Mix aus Senf, Ketchup und Maggi mit einem Krönchen aus Sprühsahne auf’s Haupt bekam und anschließend von den Häschern im Bogen ins Becken bugsiert wurde.

Insgesamt standen zwei Dutzend Täuflinge auf Neptuns Liste, unter ihnen auch die Bürgermeisterin, die im Frühjahr neu ins Amt kam und den Spaß gern mitmachte. Da die spätsommerlichen Temperaturen in dieser Woche voraussichtlich noch bleiben, kündigte sie spontan eine Verlängerung der Badesaison an: Wasserratten können in dieser Woche abends ins Becken hüpfen, und zwar von 16 bis 18 Uhr zum Spätschwimmertarif.