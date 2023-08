Oldisleben: Ein Fest für Krabben, Kraken und Klabauter

Das Neptunfest mit Taufe in Oldisleben hat Tradition.

Oldisleben. Im Schwimmbad Oldisleben wird am 26. August zur Neptuntaufe geladen. Das ist geplant.

Am Samstag, dem 26. August, ist es wieder soweit: Neptun und sein Gefolge besuchen das Schwimmbad Oldisleben, um viele kleine Tauflinge in ihr Reich aufzunehmen. Bereits zum fünften Mal bildet das Neptunfest in Oldisleben den krönenden Abschluss der Freibadsaison und erfreut sich großer Beliebtheit gerade bei den kleinen Gästen.

Der römische Wassergott empfängt alle Taufwilligen ab 11 Uhr. Auch in diesem Jahr wird sich eine Vielzahl mariner Lebewesen im Bad tummeln. Quirlige Krabben, schnelle Schollen, lustige Seegurken, tapfere Kraken und freche Klabauter werden mit den Gästen des Festes – nach Ihrer Taufe – einen bunten Tag für Jung und Alt verbringen.

In diesem Jahr lade zudem eine große Hüpfburg und die Turborutsche zum Tollen und Toben ein. Für das leibliche Wohl der kleinen Wasserratten und ihrer Kapitäne sei bei guter Musik gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Es wird Leckeres vom Grill und zahlreiche Köstlichkeiten aus der Schwimmbad-Kombüse geben.

Ab 15 Uhr lädt Neptun natürlich auch die junggebliebenen Meerjungfrauen und Klabautermänner zu Kaffee, leckerem Kuchen und bunten Cocktails. Ausrichter des Neptunfestes ist der Freundeskreis Oldisleben.