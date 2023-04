Oldisleben putzt sich heraus

Zum Frühjahrsputz wird am Samstag in Oldisleben aufgerufen.

Oldisleben. Der VfB startet eine Frühjahrsputzaktion.

Der VfB Oldisleben putzt sich und seine Sportanlage – unter diesem Motto findet am Samstag, 8. April, ab 9 Uhr der jährliche Frühjahrsputz für den Schul- und Vereinssport statt. „Die ständige Pflege ist auf der 15.000 Quadratmeter großen Anlage besonders wichtig“, sagt Vereinschef Thomas Röber. An diesem Tag sei es möglich, einen Start für die Erfüllung der zehn Arbeitsstunden zu leisten. Alle Mitglieder ab 16 Jahre seien herzlich aufgefordert und eingeladen, so Röber.