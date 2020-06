Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oldisleben: Spende für Beregnungsanlage

Oldisleben. Der Sportverein VfB Oldisleben hat eine Spende in Höhe von 500 Euro erhalten. Am Dienstag überreichte die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) den Scheck der Bundesfraktion der Partei. Diese Spende ist für die Investition in eine Beregnungsanlage geplant, die überwiegend aus Lottomitteln finanziert wird. Im Anschluss informierte sich Steinke über die aktuelle Vereinsarbeit des VfB in Corona-Zeiten. red