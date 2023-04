Oldislebens Freibad muss Öffnungszeiten verringern

Auch wenn ein aktiver Förderverein (im Bild Michael Karl, Tim Eckardt, René Jacob und Max Weineck) den Schwimmbadbetrieb in Oldisleben am Laufen hält – einen Ersatz für Schwimmmeister Sebastian Werner gibt es nicht. (Archivbild)

Oldisleben. Künftig gibt es an einem Tag der Woche keinen Badebetrieb mehr im Freibad in Oldisleben. Der Grund dafür hat mit dem Arbeitszeitgesetz zu tun.

Besucher des Freibades Oldisleben müssen sich in der kommenden Saison auf eingeschränkte Öffnungszeiten einstellen. Grund ist das Arbeitszeitgesetz und die neuen Bestimmungen für Arbeitgeber.

Das Arbeitszeitgesetz legt eine Wochenarbeitszeit von maximal 48 Stunden (acht Stunden an sechs Werktagen) für Arbeitnehmer fest, auf deren Einhaltung der Arbeitgeber strikt zu achten hat. Im Falle des Schwimmmeisters bleibe darum nichts anderes übrig als die Öffnungszeiten zu verringern, sagte Oldislebens Ortschaftsbürgermeister Joachim Pötzschke (SPD-Fraktion) nach der Ortschaftsratssitzung am Montagabend in Oldisleben, auf der sich die Ortschaftsräte mit dem Thema befassten. „Wir haben ja nur einen Schwimmmeister und wir können ja nicht gegen Gesetzlichkeiten verstoßen.“

Aus diesem Grund werde das Oldislebener Schwimmbad künftig montags geschlossen bleiben. Der Montag sei „schon immer nicht der besucherstärkste Tag“ gewesen, so Pötzschke. Das letzte Wort hat der Stadtrat der Stadt An der Schmücke, der der vom Ortschaftsrat auf den Weg gebrachten Änderung der Badeordnung zustimmen muss.

Darüber hinaus befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Haushalt 2023 der Stadt An der Schmücke und den Schwerpunkten für Oldisleben und Sachsenburg. Hier stehen in diesem Jahr die Umrüstung der Heizungsanlage im ehemaligen Oldislebener Rathaus sowie die Erneuerung des Spielplatzes in Sachsenburg an oberster Stelle. Weitere Vorhaben wären ein behindertengerechter Zugang zum Mehrzwecksaal sowie ein Dach über dem Eingang, die Erweiterung des Schulplatzes um ein Podium, um bei Festen nicht immer eine teure Bühne ausleihen zu müssen, sowie die Sanierung des Fußwegs von der Thälmann-Straße zum Bad-Eingang. Wald- und Grabenstraße sollen nächstes Jahr erneuert werden.