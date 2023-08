Oldtimertreffen in Gorsleben

Gorsleben. Am ersten September-Wochenende gibts im Gorslebener Park wieder alte Schätzchen zu sehen.

Zum 12. Traktoren- und Oldtimertreffen lädt der Traktorenverein Gorsleben wieder in den Gorslebener Park ein. Am Freitag, 1. September, treffen ab 8 Uhr Traktorenliebhaber und Händler mit ihren Schätzchen ein. Ab 17 Uhr wird der Grill angeheizt, abends ist für Musik gesorgt. Am Samstag, 2. September, können ab 10 Uhr die Besucher die blank geputzten und zum Teil liebevoll restaurierten Oldtimer betrachten, mit den Besitzern fachsimpeln und in Erinnerungen schwelgen. Ab 11 Uhr brennt der Grill, 11.30 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen zu den „Hopfentaler Musikanten“. 16.30 Uhr beginnt die Ausfahrt, anschließend folgt gemütliches Beisammensein, abends Musik. Am Sonntag ist Abreise.