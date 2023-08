Oldtimertreffen: Keula macht das Dutzend voll

Die Mitglieder des MZ-Stammtisches und Simsonklans Nordthüringen organisieren am 19. August ein Oldtimertreffen in Keula.

Keula. Zum 12. Mal heißen MZ-Stammtisch und Simsonklan Nordthüringen am 19. August zum Oldtimertreffen in Keula willkommen.

Wenn der MZ-Stammtisch und Simsonklan Nordthüringen einladen, dann ist zumindest eines gewiss: Hier ist jeder willkommen und gerngesehen. Denn die Motorfreunde halten ihr traditionelles Oldtimertreffen ganz bewusst markenoffen, damit möglichst alle Fahrzeugenthusiasten ihre Freude haben. So soll es auch am 19. August wieder möglichst vielfältiges Motorengeheul unterm Funkturm in Keula geben.

Es ist bereits das zwölfte Mal, dass die Stammtisch-Mitglieder zum Oldtimertreffen einladen. „Angefangen haben wir 2010 auf dem Schützenplatz in Holzthaleben“, sagt Stefan Reiß. Damals war Frank Weber Ideengeber und Gründungsmitglied der Truppe. In seiner kleinen Scheune trafen sich die MZ- und Simsonfreunde zum Schrauben und Fachsimpeln. Viel zu früh verstarb der Kopf der Gruppe.

Ab 2014 fanden die Treffen schließlich in Keula statt, mal auf dem Reitplatz und auch mal auf dem Sportplatz. Mittlerweile würde der Sportplatz jedoch wohl aus allen Nähten platzen, würde man versuchen, alle Gäste und Fahrzeuge unterzubringen. Der Reit- und Fahrverein Keula stellt den Motorfreunden dankenswerter Weise ihr Domizil zur Verfügung – nur eine Woche nach dem eigenen Reiterfest, das am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, gefeiert wird.

Familiärer Charakter ist das Besondere

Der großzügige Platz, Reithalle und Vereinshaus mit Toiletten bieten optimale Bedingungen für das Oldtimertreffen und man freut sich, dass das Miteinander zwischen Reitverein und Interessengemeinschaft funktioniert. Man hilft sich gegenseitig bei seinen Veranstaltungen.

Mit 300 Fahrzeugen und 600 Besuchern konnte sich das Oldtimertreffen in den vergangenen Jahren sehen lassen. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, sagt Sven Eickemeier. Den familiären Charakter, der das Treffen so besonders mache, wolle man dennoch nicht verlieren. „Die Fahrer und Besucher können in Ruhe alles anschauen, miteinander ins Gespräch kommen. Es ist immer wieder schön, das zu sehen“, sagt Sven Eickemeier. Dass auch wieder viele Stammgäste kommen werden, darauf vertrauen die MZ- und Simsonfreunde. Man selbst besuche auch viele Treffen in der Region und habe gute Kontakte geschlossen. Unter Gleichgesinnten falle das meist nicht schwer.

Die Mitglieder kommen nicht nur aus Keula. Gerhard und Maren Hagelstange zum Beispiel sind aus Niederorschel. Sogar aus dem Erzgebirge reist der Älteste der Runde an. Dieter ist 73 Jahre und für jeden Spaß zu haben. Auf die 12. Auflage des Treffens freut er sich schon.

Schon um 8 Uhr geht es am kommenden Samstag los. Bei der markenoffenen Fahrzeugausstellung können die ganz verschiedenen Zwei- oder Vierräder, auch Traktoren oder Lastwagen bestaunt werden. Selbstverständlich sind auch die Stammtisch-Mitglieder mit dabei. Der Jüngste der Truppe ist gerade einmal 13 Jahre alt. Für Louis Gerlach ist an den alten Maschinen „einfach alles“ spannend. Bei der Interessengemeinschaft könne er viel von den anderen lernen und Schrauberwissen sammeln. Derzeit sind Louis und sein Bruder dabei, einen alten Star wieder neu aufzubauen.

Zum Treffen am Samstag können sich die Fahrzeugführer dann auch wieder auf die Vergabe der Pokale in den verschiedenen Disziplinen freuen. Auch die weiteste Anreise soll honoriert werden.

So läuft es zum 12. Oldtimertreffen in Keula

Schon morgens ab 8 Uhr kann die Fahrzeugausstellung am 19. August besucht werden.

Auf dem Teilemarkt gibt es das eine oder andere Ersatzteil zu erstehen.

Pokale gibt es jeweils für die schönsten Pkws, Mopeds, Motorräder und Nutzfahrzeuge sowie für den Oldtimer, der die weiteste Anreise hinter sich hat.

Für die kleinen Besucher werden ein riesiges Fußballdarts sowie ein Eisauto bereitstehen.

Freien Eintritt haben die Fahrer der Oldtimer sowie Kinder unter 14 Jahre. Alle anderen zahlen zwei Euro.

Campingplätze stehen bei Bedarf zur Verfügung und es soll auch ein gemeinsames Frühstück stattfinden.