Online-Debatte im Kyffhäuserkreis zur Energie

Der „Bürgerdialog Stromnetz“ lädt am 3. Dezember zu einer virtuellen Bürgerinformationsveranstaltung für Thüringen ein. „Wir wollen die Bürger beim Ausbau der dezentralen Energieerzeugung von Anfang an einbeziehen", sagt Jens Weigel. Er wird als regionaler Ansprechpartner die rund zweistündige Veranstaltung im Internet moderieren. Es geht um erneuerbare Energien, Flexibilität, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Welche Anforderungen ergeben sich aus der dezentralen Stromversorgung und dem Stromnetzausbau in der Region? Wie können vorhandene Bürgerprojekte sinnvoll integriert werden?

Interessierte können sich kostenfrei über die Internetseite anmelden:www.buergerdialog-stromnetz.de/veranstaltungen.