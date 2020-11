Online-Seminar für Unternehmen

Der Europa-Service Nordthüringen bietet im Dezember noch Webinar für Unternehmer an – diesmal Storytelling im Recruiting. Was sich dahinter verbirgt und wie Storytelling im Recruiting funktioniert, erklärt Nora Feist, Geschäftsführerin von Mashup Communications, einer Agentur für PR und Brand Storytelling aus Berlin, am 2. Dezember von 15 bis 16 Uhr im Webinar. Wie ziehen Unternehmen die fittesten Mitarbeiter an Land? Im Webinar werden sechs Regeln definiert, es wird erklärt wie Recruiting-Kampagnen und Stellenanzeigen erfolgreich gestaltet werden können und praxisnahe Beispiele diskutiert. Das Webinar ist kostenfrei. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und eine Anmeldung unter info@esn-europa.de ist erforderlich.