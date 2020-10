Kyffhäuserkreis. Die Volkshochschule des Kreises wartet mit einem besonderen Angebot am 27. Oktober auf.

Luftbuchungen, Milliardenschäden, ein geflohener Konzernvorstand und Kontrolleure, die versagt haben – einen Online-Vortrag zum Fall Wirecard bietet die Volkshochschule am Dienstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr an. Wirecard ist einer der größten, wenn nicht gar der größte Wirtschaftsskandal in der Bundesrepublik. Die Journalisten Cerstin Gammelin und Jörg Schmitt von der Süddeutschen Zeitung geben Einblicke.

Bei Anmeldung unter Telefon: 03632/741 262 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de wird der kostenlose Zugangs-Link zum Vortrag zugeschickt.