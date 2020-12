Onlineandachten und Gemeindebriefe im Kyffhäuserkreis

In der Arterner Marienkirche ist am Silvesterabend, 22 Uhr, eine Musik zum Jahreswechsel mit geistlichem Wort.

Gottesdienste, Andachten und Konzerte zum Jahreswechsel sind unter normalen Umständen feste Termine im Kirchenjahr. In diesem Jahr ist coronabedingt vieles anders. Aufgrund hoher Infektionszahlen wurden Veranstaltungen am Altjahresabend und Neujahrstag vielerorts abgesagt. Online-Andachten und Gemeindebriefe sollen eine Alternative für die Gemeindemitglieder bieten.

Regionalgemeinde Artern-Heldrungen: Zu einer Andacht zur Verabschiedung des alten Jahres auf dem Pfarrhof am beleuchteten Weihnachtsbaum wird am Donnerstag um 15.30 Uhr in Reinsdorf eingeladen. In Artern kann um 22 Uhr die Musik zum Jahreswechsel mit einem geistlichen Wort in der Marienkirche besucht werden. „Am 31. Dezember um 22 Uhr wollen wir uns im Rahmen einer festlichen Orgelmusik vom alten Jahr verabschieden und das neue Jahr begrüßen, welches hoffentlich für uns alle nur Gutes bereithält.“, so Pfarrerin Lena Burghardt. Leider abgesagt ist der Gottesdienst zum Altjahresabend um 14 Uhr in Voigtstedt sowie am gleichen Tag die Taizeandacht um 18 Uhr in Artern.

Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen: Im Kirchenkreis sind alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis 10. Januar abgesagt worden. „Wir haben uns dem Lockdown freiwillig angeschlossen“, sagt Pfarrer Karl Weber aus Sondershausen. Hier sowie in allen 16 Ortschaften, die zu den Pfarrbereichen Sondershausen 1 bis 3 zählen, wird es über den Jahreswechsel und mindestens bis zum 10. Januar keine Gottesdienste in Kirchen geben. Dafür habe man sich bereits Mitte Dezember in Anbetracht der hohen Infektionszahlen entschieden, informierte Weber.

Als alternatives Angebot empfiehlt er Hausandachten, die in das Internet eingestellt worden sind und die man downloaden kann. Zu finden sind sie unter: trinitatisgemeinde-sondershausen.de. Des Weiteren werden in einigen Ortschaften die Hausandachten in gedruckter Form als Wurfsendungen verteilt. Geöffnet, als Ort der Stille und Besinnung, ist am Donnerstag, jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, die Trinitatiskirche in Sondershausen.

Auch bei der katholischen St.-Elisabeth-Gemeinde in Sondershausen fallen die Gottesdienste bis 10. Januar aus.

Greußen: In der evangelischen Kirche in Greußen und den dazugehörigen sechs Dörfern sind Gottesdienste zunächst bis zum 10. Januar ausgesetzt, informierte Pfarrerin Theresa Hauser. Hier seien bereits vor Weihnachten Gemeindebriefe verteilt worden. Vor dem Pfarrhaus in Greußen, Herrenstraße 6, stünden in einer Box weitere Exemplare zum Mitnehmen bereit, so Hauser. Über einen Whats-App-Verteiler wurden zudem Online-Andachten in die einzelnen Gemeinden weitergeleitet.