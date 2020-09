Opernpremiere für Tschaikowskis „Eugen Onegin“ in Nordhausen

Nordhausen. Die Spielzeit am Theater Nordhausen wird am 11. September mit einer Operninszenierung von Intendant Daniel Klajner eröffnet.

Nach langer Pause beginnt die neue Spielzeit am Theater Nordhausen mit Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“. Unerwiderte Liebe, Eifersucht, Kampf um Leben und Tod und vor allem eine leidenschaftliche, zu Herzen gehende Musik seien die Zutaten zur großen Oper „Eugen Onegin“, heißt es in der Ankündigung Zunächst verliebt sich die junge, verträumte Tatjana in den Bohemien Eugen Onegin, der sie kühl abweist. Erst Jahre später erkennt Onegin seine unsterbliche Liebe zu der inzwischen anderweitig Verheirateten. Grundlage für Tschaikowskys Oper ist Alexander Puschkins Versroman „Eugen Onegin“. Der Opernabend in der Inszenierung von Daniel Klajner verbinde weite Teile aus Tschaikowskys Werk mit Auszügen aus der originalen Vorlage von Puschkin zu einem rund 90-minütigen Erlebnis.

Sämtliche Rollen sind mit Sängerinnen und Sängern des Nordhäuser Musiktheaterensembles besetzt, die live vom Klavier (Youngrang Kim) und unter der musikalischen Leitung von Daniel Klajner begleitet werden. In den Hauptrollen zu erleben sind Philipp Franke (Onegin), Amelie Petrich (Tatjana), Kyounghan Seo (Lenski) und Carolin Schumann (Olga) sowie Thomas Kohl (Fürst Gremin), Funda Asena Aktop (Larina) und der Schauspieler Sven Mattke (Erzähler Puschkin). Für schöne Bilder sorgen die Bühne von Wolfgang Kurima Rauschning und die Kostüme von Birte Wallbaum.

Corona-bedingt müsse sowohl auf das Orchester als auch auf den Opernchor bei der Inszenierung verzichtet werden und es wird ohne Pause gespielt. Die Platzkapazität ist eingeschränkt. Gäste sind verpflichtet, beim Betreten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Karten für die Premiere am 11. September, 19.30 Uhr, sowie zu den Vorstellungen am 13., 19. und 27. September und am 8., 17. und 25. Oktober im Theater Nordhausen (Großes Haus) gibt es in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon: 03632/788 111.