Organisator sagt nach langem Bangen den Waldlauf in Udersleben ab

Ausgelassene Freude am Laufsport, wie hier beim Waldlauf 2009 wird es in diesem Jahr nicht geben.

Das Profil beim Uderslebener Waldlauf gleicht einem Auf-und-Ab. Ein solches erlebten Thomas Hoffmann und seine Mitstreiter vom SSV 1921, gefühlsmäßig, in den vergangenen Monaten. Kann die 44. Auflage der in der Läuferszene so beliebten Traditionsveranstaltung nun stattfinden oder nicht? „Alles war vorbereitet", sagt Hoffmann und seufzt. Denn nachdem die neuen Corona-Lockdown-Regeln bekannt wurden und Freizeitsport-Wettkämpfe zumindest in den nächsten vier Wochen verbieten, sagte der Cheforganisator den am 8. November geplanten Lauf nun „schweren Herzens“ ab. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog