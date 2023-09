Ein Konzert gibt es am 30. September in der Golgatha-Kirche in Heldrungen.

Orgel und Flöten in Heldrungen

Heldrungen. In der Golgatha-Kirche findet am 30. September ein besonderes Konzert statt.

Ein Konzert für Orgel, Querflöte und Blockflöte ist am Samstag, 30. September, in der Golgathakirche an der Wasserburg Heldrungen zu erleben.

Wie Anne Neigenfind unserer Redaktion mitteilt, soll es den Besuchern ermöglicht werden, mit Liedern und Tänzen durch die Jahrhunderte zu reisen. Das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, gestaltet der Organist Steffen Braune. Er wird den Angaben zufolge von Helgard Kotter an der Querflöte und Christiane Rost an unterschiedlichen Flöten begleitet. Die Besucher dürfen sich auf ein heiteres, ausgewogenes Programm freuen, so Anne Neigenfind. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei, der Dank kann gern mit einer Spende ausgedrückt werden, heißt es.