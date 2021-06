Orgelklänge zur Marktmusik

Sondershausen. Werke von Bach werden am Freitag im Rahmen der Marktmusik in Sondershausen erklingen.

Zur Marktmusik, zu der jeden Freitag, am Markttag, ein anderer Künstler in der Stadtkirche von Sondershausen spielt, wird an diesem Freitag, 25. Juni, ein junges Orgeltalent aus Weimar erwartet. Jonas Dippon spielt ab 11.30 Uhr an der Hey-Orgel in der Sankt-Trinitatis-Kirche. Das teilte Kantor Melchior Condoi mit. Der Orgelstudent der Kirchenmusik, Jonas Dippon, wird Werke von Johann Sebastian Bach und Orgelsinfonik von Alexandre Guilmant spielen. Der Eintritt ist frei.