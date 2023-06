Orgelkonzert in Heldrungen

In der Golgatha-Kirche in Heldrungen wird ein Orgel-Konzert gespielt.

Heldrungen. Am 2. Juli wird in der Golgtha-Kirche ein Konzert für Orgel und Querflöte zu hören sein.

Mit Liedern und Tänzen durch die Jahrhunderte zu reisen, soll ein Konzert für Orgel und Querflöte am kommenden Sonntag, den 2. Juli, um 17 Uhr, in der Golgathakirche an der Wasserburg in Heldrungen den Zuhörern ermöglichen. Der Organist Steffen Braune wird begleitet von Helgard Kotter an der Querflöte. Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein heiteres, ausgewogenes Programm freuen. Der Eintritt ist frei, der Dank kann gern mit einer Spende ausgedrückt werden.