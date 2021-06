Orgelspiel in Greußen mal vierhändig

Greußen. Das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz gibt zwei Konzerte in der Martini-Kirche in Greußen.

„Bekannte Melodien für Orgel mit 4 Händen und 4 Füßen – ein Orgel-Feuerwerk” – unter diesem Motto soll es am Montag, 5. Juli, ein außergewöhnliches Orgel-Konzert in der St. Martini-Kirche in Greußen geben. Da aktuell durch die Abstandsregelungen nur ein Teil der Sitzplätze genutzt werden können, seien zwei Aufführungen des Konzertes um 17 und um 19.30 Uhr geplant. Das vierhändige Spiel auf der Trost/Hesse-Orgel erstmals vierhändig gespielt, werde zudem auf einer großen Leinwand zu sehen sein, teilen die Veranstalter von Lenz-Musik mit.

Auf dem Programm stehen bekannte Melodien und Kompositionen wie Händels Halleluja, Bachs Air oder Schumanns “Wilder Reiter” und “Fröhlicher Landmann”. Die Organisten sind das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz. Konzerte mit dem Orgel-Duo Lenz bieten eine für alle Altersgruppen geeignete und kurzweilige Programmgestaltung mit angenehm zu hörenden und auch humorvollen Kompositionen. Weiterhin werde die Orgel-Spielanlage per Video auf eine Leinwand im Kirchenraum übertragen, so dass die Konzertbesucher den Organisten live beim Spielen auf die Finger und die Füße schauen können. Rund 10 Minuten vor Konzertbeginn wird es eine kurze Orgel-Vorführung geben. Der Eintritt ist frei.