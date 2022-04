Ortsdurchfahrt von Friedrichsrode wird saniert

Kyffhäuserkreis. Baustellenübersicht vom Kyffhäuserlandkreis.

An diesen Stellen im Landkreis müssen Fahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen:

Bis zum 13. Mai ist die Dorfstraße in Feldengelab Einmündung Am Felde bis zum Sportplatz wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Am Felde und den Wirtschaftsweg, Lkw werden über B 4 und L 2088 geführt.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Ichstedt wird die Uderslebener Straße bis 20. Dezember grundhaft ausgebaut. Der erste Bauabschnitt verläuft ab der Kreuzung Dorfstraße bis Kreuzung Siedlung 4.

Die Wipperbrücke in der Sondershäuser Puschkinpromenade ist voll gesperrt. Die Sanierung dauert bis September. Der Verkehr gen Bad Frankenhausen wird über den Jechaer Weg und in Gegenrichtung über die Hospitalstraße geleitet. Für Fußgänger gibt es eine Behelfsbrücke.

Wegen Bauarbeiten zur Ortsentwässerung in Artern ist die Sangerhäuser Straße in Fahrtrichtung Sangerhausen vollgesperrt. Die Umleitung erfolgt für Pkw über Voigtstedter- und Karl-Hühnerbein-Straße zur Sangerhäuser Straße/L 3086, für Lkw über die L 1172 – Ringleben zur L 3086. Dauer: bis voraussichtlich 24. Juni.

Ebenfalls wegen Bauarbeiten zur Ortsentwässerung in Artern ist die Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Salinestraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt hier über die Ortsumfahrung, L 1172, Sangerhäuser Straße und umgekehrt. Dauer: bis voraussichtlich 30. April.

Der Neubau der Radwegbrücke an der Landesstraße 2290 zwischen Günserode und Seega sorgt weiterhin für Beeinträchtigungen. Es gibt eine örtliche Umleitung.

Restarbeiten laufen auch noch am Teilstück des Bereichs Wipperbrücke vor Günserode wegen einer Ersatzneubau Brücke. Der Verkehr wird unter Ampelregelung über die örtliche Umfahrung geführt.

Unter Vollsperrung laufen die Arbeiten am Ersatzneubau Urbachbrücke in der Rathausstraße in Ebeleben. Die Arbeiten wurden bis voraussichtlich 30. Juni verlängert.

Voraussichtlich bis zum 6. Mai finden Sanierungsarbeiten unter Vollsperrung an der Helbebrücke zwischen Bliederstedt und Otterstedt statt. Umleitung über Wasserthaleben und Großenehrich.

Vom 27. April bis zum 6. Mai wird die Ortsdurchfahrt in Friedrichsrode wegen einer Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Umleitung ab Keula über Toba, Kleinberndten.

Der Neusiedlerhof in Clingen ist voll gesperrt. Die Arbeiten dauern bis zum 4. November.

In Seega sind wegen Arbeiten an der Ortsentwässerung die Hirtenstraße und ein Teil der Haupstraße sowie die Ortszufahrt ab Fleischerei Hörchner voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Straßenverkehrsbehörde