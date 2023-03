Auf dem Gut in Braunsroda gab es zuletzt im vergangenen Jahr einen gutbesuchten Bauernmarkt. Karin Jordanland im Osterhasenkostüm verteilte an die jungen Besucher Süßes und bunte Eier.

Oster- und Bauernmarkt in Braunsroda

Heldrungen. Am 1. April sollen sich Besucher bei einem vielfältigen Angebot auf dem Gutshof wohl fühlen.

Der erste regionale Bauernmarkt dieser Saison findet am Samstag, 1. April, in Braunsroda statt. Laut Veranstalter wird die Heldrunger Zwiebelprinzessin Anna I. die Besucher ab 10 Uhr begrüßen. Der Markt ist den Angaben zufolge auf das Osterfest eingestellt und trägt deshalb die Zusatzbezeichnung Ostermarkt.

Der Osterhase wird Schoko- und bunte Ostereier verschenken. Rund 45 Händler bieten auf dem historischen Gutshof ihre Waren an, überwiegend aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk, viele Produkte werden von den Vermarktern selbst erzeugt, heißt es. Eine solche Vielfalt der Produkte auf dem Bauernmarkt finde man selten an einem Platz vereint: Lebensmittel vom Bäcker, Fleischer, Fischhändler und Gärtner. Weitere Produkte seien Tees, Gewürze, Strickwaren, Lederprodukte, Holzwaren, Hüte, Körbe und Schmuck. Ein erfreulicher Neuzugang unter den Anbietern sei der „Messerschleifer aus dem Südharz“. Wer stumpfe Messer zu Hause habe, könne sie zum Schleifen mitbringen. Ganz aktuell zum Thema Energiewende gebe es einen Stand der Naturstiftung David, der Informationen über Solaranlagen vermittelte. Für Stimmung sorgen soll das Duo „Hand aufs Herz“ aus Sangerhausen. Für die kleinen Besucher stehen Ponys bereit. „Es gibt zu essen und zu trinken an vielen Marktständen. Auch das Gutshaus von Bismarck bietet einen Imbiss, Getränke und die beliebten selbst gemachten Kuchen“, verrät Georg von Bismarck.

Der Eintritt auf den Bauernmarkt sei kostenfrei, auch das Parken auf dem Wanderparkplatz und dem ehemaligen Sportplatz. Für Naturliebhaber gebe es die geführte Wanderung in die Hohe Schrecke, die 10.30 Uhr am oberen Hoftor beginne und 6,50 Euro koste.