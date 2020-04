Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostergottesdienst im Internet

Einen virtuellen Gottesdienst für den Ostersonntag in Videomodulen hat der Kirchenkreis Bad Frankenhausen/Sondershausen ins Internet gestellt.

Kreiskantorin Laura Schildmann spielte für die Videomodule auf der Strobel-Orgel in Bad Frankenhausens Unterkirche. Foto: Kirchenkreis Bad Frankenhausen/Sondershausen

Kreiskantorin Laura Schildmann, Pfarrerin Nadine Greifenstein und Superintendent Kristóf Bálint nahmen dafür Predigten, Lieder und die Begleitung an der Strobel-Orgel in der Unterkirche in Bad Frankenhausen in einzelnen Modulen auf. Diese sind ab sofort auf der Homepage des Kirchenkreises verfügbar.

www.suptur-bad-frankenhausen.de

Superintendent Kristóf Bálint hält seine Predigt vor der Kamera. Foto: Kirchenkreis Bad Frankenhausen/Sondershausen