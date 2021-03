Osterideen mit fairen Waren im Weltladen Sondershausen

Sondershausen. Der dahinter stehende Verein hat das Sortiment um österliche Produkte aus nachhaltigem Handel erweitert.

Mit seiner Auswahl an schönen und nachhaltig hergestellten Dingen für das Osterfest möchte das Team des Sondershäuser Vereins „Eine Faire Welt“ auch zum Nachdenken anregen. Weil sie von der weltweiten Pandemie betroffen sind, aber meist nicht mit staatlichen Hilfen rechnen können, sind die Produzenten des fairen Handels auf den Verkauf ihrer Produkte in Weltläden wie dem in der Sondershäuser Burgstraße angewiesen. Dort bietet der Verein neben Kaffee, Tee, Schokolade, Schmuck, Kunsthandwerk derzeit fröhlich bunte Deko aus Filz, Holz und Speckstein, Naschereien und kleine Spielzeuge an. Die Mitglieder wollen den Blick außerdem auf Aktionen rund um den Weltladentag 2021 am 8. Mai richten.

Es gehe ums Ganze, unsere Art zu leben und zu wirtschaften sei nicht zukunftsfähig. Um ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten zu ermöglichen, brauche es einen grundlegenden Wandel. Der faire Handel könne dabei als Kompass zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung dienen. Für Ostereinkäufe ist der Weltladen Sondershausen in der Burgstraße 6 noch einmal am Donnerstag, 1. April, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Nachfragen, Ideen, weitere Infos, oder auch Bestellung von Waren nehmen die Vereinsmitglieder per E-Mail und unter faire-welt-sdh@posteo.de entgegen.