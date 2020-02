Ostermarkt in Sondershausen.

Sondershausen. Zum Ostermarkt wird es auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Sondershausen geben.

Im Vorfeld des Osterfestes veranstaltet die Stadt Sondershausen am Sonntag, 29. März, wieder einen Ostermarkt, den nunmehr 16. Das bunte Markttreiben finde in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der gesamten Fußgängerzone und der Johann-Karl-Wezel-Straße statt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Zudem werden an diesem Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt ab 12 Uhr öffnen. Kinder können Karussell fahren und der Osterhase ist unterwegs.