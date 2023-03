Ostermarkt lockt Besucher nach Sondershausen

Sondershausen. Trotz einsetzenden Nieselregens strömten viele Gäste am Sonntag durch die Sondershäuser Einkaufsmeile.

Der zweite Ostermarkt in Sondershausen nach Corona war überraschend gut besucht, obwohl die Wetterprognosen nicht gerade Sonnenschein verhießen. „Ich bin sehr zufrieden, dass sich über vierzig Händler angesagt haben. Einige kamen nicht, dem Wetter und weitem Weg geschuldet“, sagt Marktmeisterin Heidi Schinköth-Heise. Die meisten Händler kamen aus der Region, halten somit der Stadt die Treue. Aber auch aus Sachsen-Anhalt fanden sich Stände beim Ostermarkt am verkaufsoffenen Sonntag.

Annett Klopfleisch und Frank Gothe aus Sondershausen gingen mit einer Japanischen Kamelie nach Hause. Sie soll künftig eine Augenweide in ihrem Garten sein. Foto: Henning Most

Wenn auch die klassische Osterdekoration augenscheinlich Mangelware war, boten andere Stände dafür ein reichhaltiges Angebot an Geschenkartikeln. Zur Freude der Kleingärtner hatten sich zudem Gärtnereien eingereiht. Familie Kranz aus Sondershausen deckte sich mit Frühblühern für den Garten ein. „Ich komme immer gerne nach Sondershausen zum Oster- und Pflanzenmarkt. Nur wird es leider immer schwieriger, kostendeckend seine Ware zu verkaufen“, räumte Gärtner Stephan Krause aus Sömmerda ein.

Fündig wurden auch Annett Klopfleisch und Frank Gothe aus Sondershausen. Eine bereits blühende Japanische Kamelie (Camellia japonica) nahmen sie mit. Sie soll im Topf einen schönen Platz im Garten bekommen. Ein Kinderkarussell am Musikanten-Brunnen wurde im Handumdrehen von den Steppkes erobert.

Mit seinem leckeren Honig lockte Ernst Faschian aus Schernberg die Kundschaft an. Natürlich durfte auch Meister Langohr nicht fehlen, denn die Kinder warteten trotz Regens auf die Häschen. Sabrina Teichmüller kann die Jahre schon gar nicht mehr zählen, die sie ins Kostüm schlüpft. Eine Premiere war es hingegen für ihre Schwester Felicitas, so hoppelten zwei Osterhäschen durch die Straßen. „Ich bin überrascht, dass trotz des Wetters so viele Leute in die Innenstadt kamen“, zeigte sich auch Ronny Pötzsch vom Sportwarengeschäft SpoWa zufrieden. Pflanzenstände vor der Tür und Kunden, die sich nicht nur für den Garten, sondern auch für sportliche Aktivitäten eindecken, erfreuten den Einzelhändler.