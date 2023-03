Ostermarkt und offene Geschäfte am Sonntag in Sondershausen

Sondershausen. Um die 40 Händler haben sich angekündigt. Was die Besucher sonst noch erwarten dürfen:

Am Sonntag, dem 26. März, lädt die Stadt Sondershausen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zum Ostermarkt in die Innenstadt. Laut Ankündigung werden um die 40 Händler und auch der Osterhase erwartet. In der Fußgängerzone ist das Markttreiben angesagt, bei dem jeder Besucher – ob groß oder klein – etwas für sich entdecken könne. Für den großen und kleinen Hunger sorgen den Angaben zufolge Grill- und Fischspezialitäten, Süßes und Deftiges. Auch das Kinderkarussell soll sich drehen. Zum Ostermarkt laden auch die Geschäfte ab 12 Uhr zum Bummeln ein.

Auch die Stadtinformation hat am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem Tag hätten Besucher eine gute Gelegenheit, regionale Souvenirs und Köstlichkeiten fertig verpackt und dekoriert zu ergattern.