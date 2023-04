Ostermontag nach Nausitz

Nausitz. Das höchste christliche Fest steht bevor. Zum Anlass hat das Kirchspiel Wiehe einen Osterspaziergang organisiert.

Über die Osterfeiertage wird ein kleines Jubiläum gefeiert: Das Kirchspiel Wiehe lädt am Ostermontag, 10. April, ab 13.30 Uhr in die St. Johannis-Kirche nach Nausitz. Dort startet der inzwischen 25. Osterspaziergang des Kirchspiels. Nach einer Andacht in Nausitz führt die Wanderung entlang des Mühlgrabens in den Nachbarort Gehofen zum dortigen Pfarrhaus. In Gehofen selbst werde für Groß und Klein ein Eiersuchen inklusive Kaffeetrinken vorbereitet.