Otterstedter wehren sich gegen Laster auf Schleichwegen

In Otterstedt haben Anwohner Schilder aufgestellt, die davor warnen sollen, die engen Straßen als Schleichwege während er Bauarbeiten an der Bundesstraße 4 zu benutzen. Lkw kommen hier kaum durch.

Otterstedt. Selbstgebaute Schilder sollen auf kaum passierbare Engstellen hinweisen. Ortsstraßen keine offiziellen Umleitungsrouten.

Kratzer an Hausfassaden und sogar eine herausgerissene Fensterbank zeugen von missglückten Versuchen fehlgeleiteter Lkw-Fahrer, sich mit ihren Riesengefährten durch Otterstedt zu schlängeln. Mit selbstgebastelten Schildern weisen jetzt betroffene Anwohner darauf hin, dass für Schwerlaster in den engen Dorfstraßen kaum ein Durchkommen ist.

„Fast täglich hängen hier jetzt Lkw fest. Und wenn sie doch irgendwie durchkommen, ist für die Vierzigtonner dann spätestens vor den Bahnbrücken in Niederspier oder Richtung Bliederstedt Ende.“ Der Otterstedter Marco Krause ärgert sich darüber, dass die Dorfstraßen wieder als Schleichwege missbraucht werden, seit die Bundesstraße 4 wegen Bauarbeiten zwischen Greußen und Westerengel voll gesperrt ist.

Da helfe es auch nichts, dass die Route über Otterstedt gar nicht als Umleitung ausgewiesen ist. „Die Fahrer werden von ihren Navis hier langgeschleust… Bis sie eben vor irgendeinem Nadelöhr stehen“, weiß Krause.

Ob die selbstgebauten Schilder dagegen etwas ausrichten, ist er sich auch nicht sicher. Aber er wolle nicht einfach nur zusehen, was vor seiner Tür passiert. „Die Straßenverkehrsbehörde müsste irgendwie effektiver sicherstellen, dass die Dorfstraßen als Schleichwege für die Lkw-Fahrer gar nicht erst in Frage kommen. „Ich bin sicher, dass alles um die Baustelle ordnungsgemäß beschildert ist. Nur hält das kaum jemanden ab, doch hier langzufahren.“ In Wasserthaleben ist die Straße nach Otterstedt sogar als Sackgasse deklariert. An dem Schild aber fahren viele einfach vorbei.

Nicht nur an Gebäuden gibt es durch den übermäßigen Verkehr Schaden. Auch die dafür nicht ausgelegten Straßen werden ruiniert. Auf den Reparaturkosten bleiben dann meist die Kommunen sitzen.