Paketauslieferer rutscht mit Lkw gegen Hauswand

Der Lkw des Paketauslieferers ist in Westgreußen gegen ein Haus gerutscht.

Westgreußen Ein Fahrzeug eines Paketauslieferers ist in Westgreußen vermutlich wegen Straßenglätte gegen ein Haus gerutscht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Straße des Aufbaus/Dorfstraße in Westgreußen.

Der Fahrer eines Paketauslieferfahrzeuges verlor, vermutlich wegen der herrschenden Straßenglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte mit seinem Auto an eine Hauswand.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro an Hauswand und Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Westgreußen und Wasserthaleben.

