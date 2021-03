Sondershausen. Ein Paketfahrer hatte bei einem Unfall in Sondershausen einen Fahrradfahrer schwer verletzt. Bei einem anschließenden Drogentest kam heraus, dass der Fahrer Cannabis konsumiert hatte.

Der Fahrer eines Paketdienstes ist Freitagabend in der Hermstedtstraße/Jeachaburger Weg in Sondershausen über eine Bordsteinkante in den fließenden Verkehr eingeschert und hatte dabei einen Fahrradfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte. Dieser stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Der Paketfahrer wurde später positiv auf Cannabis getestet. Ihm wurde Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: